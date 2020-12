Londyn: Auto wjechało w przystanek. Są ranni

Cztery osoby zostały potrącone przez samochód we wschodnim Londynie. Kierowca pojazdu prawdopodobnie stracił panowanie nad autem i wjechał na chodnik. Czworo rannych i kierowca trafili do szpitala – donosi "The Daily Mail".

Zdjęcie Służby medyczne, policja i straż pożarna na miejscu zdarzenia fot. London 999 /Twitter

Wypadek miał miejsce dziś w godzinach przedpołudniowych w dzielnicy Hackney. Jak twierdzą świadkowie zdarzenia, około 70-letni kierowca stracił panowanie nad toyotą i wjechał w przystanek autobusowy. Następnie samochód uderzył w zaparkowane auto i drzewo. Mężczyzna kierujący toyotą miał później przekazać policji, że przyczyną wypadku była awaria układu hamulcowego.

Reklama

- Usłyszałem huk, kiedy samochód uderzył w przystanek autobusowy. Auto wjechało na chodnik, a ludzie dosłownie byli wyrzucani w powietrze. Później samochód wjechał w zaparkowane na chodniku mitsubishi i obrócił się o 90 stopni, uderzając przy okazji mężczyznę o kulach - opowiada "The Daily Mail" świadek zdarzenia.

Starszy mężczyzna kierujący toyotą miał "być w szoku" i również trafił do szpitala.

- To był wypadek, kierowca samochodu stracił kontrolę, wjechał w przystanek, a później w drzewo, kręcąc się w kółko - relacjonuje w rozmowie z "The Daily Mail" inna osoba będąca na miejscu zdarzenia.

- Kiedy wyjrzałem przez okno, na chodniku bezwładnie leżeli ludzie. Byłem zszokowany. Było przed południem, nie spodziewasz się takich widoków o tej porze - powiedział mężczyzna pracujący budynku sąsiadującym z feralnym przystankiem autobusowym.

Scotland Yard poinformował, że nie traktuje zdarzenia jako ataku terrorystycznego. Trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie o samochodzie, który wjechał na chodnik i potrącił kilku pieszych. Na razie nie udzielamy informacji na temat stanu rannych - to komentarz londyńskiej Metropolitan Police.