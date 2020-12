Łódź widmo na rajskiej wyspie skrywała ładunek kokainy o wartości 80 milionów dolarów

Ładunek jednej z łodzi odnalezionej u wybrzeży małego atolu na Wyspach Marshalla mógł być warty nawet 80 milionów dolarów. Dryfująca jednostka z kokainą na pokładzie, zanim trafiła na teren wysepki Ailuk, spędziła miesiące, a może nawet lata na pełnym morzu. Mieszkańcy próbowali ją przesunąć, ale była zbyt ciężka. Na miejsce wezwano więc policję.

Zdjęcie Ailuk atoll, Wyspy Marshalla, zdjęcie ilustracyjne /VW Pics /Agencja FORUM

Dokładnie 649 kilogramów kokainy wartej w przybliżeniu 80 milionów dolarów - taki ładunek skrywał się pod pokładem niewielkiej, długiej na pięć metrów łodzi, która przybiła do brzegów atolu (płaskiej wyspy koralowej) Ailuk w okolicach Wysp Marshalla.

Reklama

Miejscowa prokuratura uważa, że została załadowana na terenie Ameryki Łacińskiej i miesiące, a może nawet lata, mogła spędzić na wodach Oceanu Spokojnego, zanim natrafił na nią jeden z mieszkańców.

- Mogła dryfować przez rok lub dwa - powiedział "The Guardian" prokurator generalny Richard Hickson. Lokalne organy ścigania wytłumaczyły powody "gubienia" podobnych jednostek. Mówią, że część z nich jest porzucana w momencie, gdy przemytnikom grozi wpadka. Inne transporty są tracone przez przestępców w trakcie silnych sztormów. Czasem bywa to... zwykłe gapiostwo.

Policja poinformowała, że we wtorek niemalże cały odnaleziony ładunek został spalony. Dwie paczki przekazano do analizy amerykańskiej Agencji ds. Walki z Narkotykami (DEA).

To nie pierwszy taki przypadek

To nie pierwszy raz, gdy podobny transport trafia na Wyspy. Dryfujące z obu Ameryk szczątki często docierają na tutejsze wybrzeża. Napędzane prądami oceanicznymi przedmioty, towary i śmieci mogą latami wędrować po morzach, zanim w końcu przybiją do lądu. W ciągu ostatnich 20 lat wielokrotnie natrafiano na łodzie załadowane narkotykami.

W 2016 roku jeden z mieszkańców został aresztowany w związku ze znalezieniem 18 kilogramów kokainy. Mężczyzna musiał odpowiedzieć za to, że nie poinformował o znalezisku policji. W 2018 roku podobnego odkrycia dokonał jeden z rybaków. Tym razem waga znalezionych narkotyków oscylowała wokół 50 kilogramów.

Ale nie tylko narkotyki przybijają do tamtejszych brzegów. W 2014 roku na Wyspach odnaleziono poszukiwanego od 13 miesięcy mężczyznę. Rybak Jose Alvernga zaginął w trakcie połowów na zachodnim wybrzeżu Meksyku ponad rok wcześniej, wraz z towarzyszem, który zmarł w trakcie podróży.

Jego historia skłoniła naukowców z University of Hawaii do przeprowadzenia 16 symulacji komputerowych, mających na celu ustalenie trasy, którą przebędą obiekty wyruszające z miejsca jego zniknięcia. Wzorce dryfu wykazały, że niemalże wszystkie "zguby" z tego obszaru odnajdą się na terenie Wysp Marshalla.



***

Trwa wielka loteria na 20-lecie Interii!

Weź udział i wygraj! Każdego dnia czeka ponad 20 000 złotych - kliknij i sprawdź !