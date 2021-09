Litwa: Ruszy budowa płotu na granicy z Białorusią

Świat

Litewski rząd poinformował, że we wrześniu ruszy budowa płotu na granicy z Białorusią. Budowę pierwszego odcinka zlecono państwowej firmie EPSO-G, a koszt tego projektu to 36 mln euro. Ogrodzenie na pozostałej części ma być zbudowane do września 2022 roku.

Zdjęcie Na zdjęciu patrol litewskiej Straży Granicznej kontroluje białoruską granicę / AP Photo/Mindaugas Kulbis / East News