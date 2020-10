Louise Glück - amerykańska poetka została laureatką tegorocznej nagrody Nobla - poinformowała w czwartek (8 września) Akademia Szwedzka.

Zdjęcie Louise Glück; zdjęcie archiwalne z 2014 roku /AFP

Louise Elisabeth Glück to amerykańska poetka i eseistka. Dotychczas zdobyła wiele najważniejszych nagród literackich w Stanach Zjednoczonych, w tym między innymi National Humanities Medal, Pulitzer Prize, National Book Award.



Akademia nagrodziła Amerykankę "za jej niepowtarzalny poetycki głos, który swoim surowym pięknem czyni życie każdego uniwersalnym".



- Z powodu pandemii niestety Louise Glück nie przyjedzie do Sztokholmu odebrać literacką Nagrodę Nobla. Będziemy starać się zorganizować ceremonię przekazania nagrody przy współpracy partnerów w USA, a na uroczystość zaprosić laureatkę w przyszłym roku - przekazał sekretarz Akademii Szwedzkiej Mats Malm.

W tym roku z powodu obostrzeń epidemiologicznych Fundacja Noblowska zrezygnowała z tradycyjnej ceremonii odbywającej się 10 grudnia w rocznicę śmierci Alfreda Nobla. Rozpatrywana jest skromna uroczystość w Sztokholmie, z możliwością łączenia przez internet z laureatami. Nagroda ma zostać przekazana za pomocą szwedzkich placówek dyplomatycznych.

Każdy laureat nagrody Nobla otrzymuje złoty medal, dyplom honorowy i sporą nagrodę pieniężną - w wysokości 10 mln koron szwedzkich (950 tys. euro).

Dotychczas jedynie 15 kobiet

Literacka nagroda Nobla przyznawana jest od 119 lat. Cztery razy wyróżniono nią dwie osoby jednocześnie, a siedem razy w ogóle nie wyłoniono laureata. Wśród 116 nagrodzonych pisarzy dotychczas znalazło się 15 kobiet. W tym roku do tego grona dołącza Louise Elisabeth Glück.

W ubiegłym roku literackim Noblem za rok 2018 została uhonorowana polska pisarka Olga Tokarczuk. Tym samym stała się piątą polską laureatką literackiej nagrody Nobla. Wcześniej to prestiżowe wyróżnienie trafiło do Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, Henryka Sienkiewicza i Władysława Reymonta.



Jak wygląda wybór laureata?

Kandydatów do literackiego Nobla zgłaszają poprzedni laureaci, członkowie podobnych akademii w innych państwach, profesorowie literatury i historii literatury z uczelni akademickich, przewodniczący związków pisarzy, PEN-klubów z całego świata oraz sami członkowie Szwedzkiej Akademii.

Kandydatury można zgłaszać do końca stycznia. Jest ich zazwyczaj ok. 500, po pierwszej selekcji zostaje 150-200 nazwisk. W marcu lista zawęża się do 10-20 nazwisk, przed wakacjami obejmuje maksymalnie 5-8 propozycji. We wrześniu dyskutuje się przeważnie już tylko nad dwiema kandydaturami. Głosowanie odbywa się następująco: sekretarz Akademii obchodzi stół ze srebrną tacą, a akademicy składają na niej karteczki z wybranym nazwiskiem. Obowiązuje absolutna większość głosów - jeżeli nie uda się za pierwszym razem, głosowanie odbywa się ponownie.