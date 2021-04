Lider brytyjskiej opozycji: Rząd jest pogrążony w skandalach

Keir Starmer, przewodniczący brytyjskiej Partii Pracy, oskarżył w trakcie środowego przemówienia w Izbie Gmin rząd Borisa Johnsona o to, że "grzęźnie on w korupcji, kumoterstwie i skandalu". Debata odbywała się w związku z niejasnościami dotyczącymi odnowienia rezydencji premiera.

Zdjęcie Boris Johnson nie pozostawał obojętny na krytykę

Starmer zaczął swoje przemówienie od wymienienia "The Nolan Principles", czyli siedmiu zasad, według których powinni postępować Brytyjczycy pełniący funkcje publiczne. Są to: bezinteresowność, uczciwość, obiektywność, odpowiedzialność, transparentność, szczerość i przodownictwo.

- Tymczasem, co otrzymaliśmy od tego premiera konserwatywnego rządu? - pytał retorycznie lider Partii Pracy. - Nieuczciwe kontrakty, stanowiska dla kumpli i pieniądze za dostęp. Naczelny nikczemnik siedzi tutaj - wyliczał, wskazując na Borisa Johnsona. Nagranie z wystąpienia udostępniła w sieci m.in. stacja radiowa LBC.

Jak wskazywał Starmer, w kraju wzrasta przestępczość, brytyjska służba zdrowia jest przeciążona, a "miliony boją się o swoją pracę". Tymczasem, według laburzysty, Johnson" próbuje przykryć cały ten brud".

Johnson odpowiada

Urzędujący premier Boris Johnson nie pozostał dłużny oponentowi. - W zeszłym tygodniu ten człowiek zaatakował mnie w tej izbie za to, że prowadziłem rozmowy z Jamesem Dysonem (wynalazca, projektant urządzeń przemysłowych - dop. red.) o respiratorach, które teraz wysyłamy, by pomagać ludziom w Indiach. Następnego dnia powiedział, że każdy inny premier zrobiłby na moim miejscu to samo - mówił podniesionym głosem Johnson.

- Mamy teraz o wiele więcej pielęgniarek, 10 000 więcej pielęgniarek w służbie zdrowia niż w zeszłym roku, 8771 więcej policjantów na naszych ulicach. Wprowadziliśmy surowsze wyroki za brutalne przestępstwa i przestępstwa na tle seksualnym, wyroki, którym Starmer się sprzeciwiał - odpowiadał Johnson.

Oskarżenia w sprawie 10 Downing Street

Boris Johnson znalazł się w ogniu krytyki przy okazji działań parlamentarnej komisji, która miała sprawdzić, jakie były źródła finansowania remontu rezydencji premiera przy Downing Street. Jak stwierdził szef Partii Konserwatywnej, pokrył renowację z własnych środków.

