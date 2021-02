Jak poinformował prezydencki minister Krzysztof Szczerski, prezydent Andrzej Duda w przyszłym tygodniu będzie gospodarzem spotkania z prezydentami Czech, Słowacji i Węgier.

Zdjęcie Obchody rocznicowe z okazji akcesji Państw Grupy Wyszehradzkiej do NATO (Warszawa, 2019)/ zdjęcie ilustracyjne /Mateusz Wlodarczyk /Agencja FORUM

Szczerski zapowiedział w Programie Pierwszym Polskiego Radia, że w przyszłym tygodniu odbędzie się szczyt z udziałem prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej. - To pierwsze międzynarodowe spotkanie prezydenta w tym roku. Przyjadą prezydenci Czech, Słowacji i Węgier. Prezydent Andrzej Duda będzie ich gościł - mówił minister.

30-lecie Grupy Wyszehradzkiej

Zaznaczył, że spotkanie będzie dyplomatycznym otwarciem 2021 roku. - Spotkanie odbędzie się na 30-lecie Grupy Wyszehradzkiej, po to, aby rozmawiać o kontekście działań Grupy w stosunku do tego, co dzieje się wokół nas - dodał.

Zapowiedział, że w przyszłym tygodniu prezydent Duda weźmie też udział w wideoszczycie Chiny-Europa Środkowa.

Szczerski podkreślał, że należy wzmacniać siłę Europy Środkowo-Wschodniej. - Pan prezydent powiedział jasno: nic, co dzieje się w Europie Środkowej nie może dziać się bez udziału Polski - zaznaczył.