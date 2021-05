Kolejny kościół w Belgii został sprzedany. Powód? Brak wiernych. Cena? 1 euro. Byłą świątynię pod wezwaniem Św. Franciszka Ksawerego władze Anderlechtu chcą zamienić w ośrodek kultury ze szkołą cyrkową i nauką tańca.

Zdjęcie Kościół zamieni się w szkołę cyrkową / Polsat News

Reklama

Belgijscy duchowni pogodzili się już z losem kościołów, do których nie uczęszczają wierni. Przyznają, że przykro patrzeć na tak radykalne zmiany w kiedyś sakralnych budowlach. Lepiej jednak, ich zdaniem, żeby nie stały puste. Byłą świątynię odwiedziła korespondentka Polsat News w Brukseli Dorota Bawołek.



Reklama

W kościele pod wezwaniem św. Franciszka Ksawerego modlono się przez 100 lat. Drzwi do świątyni w północnej części Brukseli 6 lat temu zamknięto na zawsze. - Mieszkam tu od 35 lat i pamiętam ten kościół pełny ludzi, choć to było dawno temu. Smutno teraz widzieć go w takim stanie­ - mówi Henry, pracownik służb porządkowych w Anderlecht.

Kościół zdesakralizowano w 2015 roku.