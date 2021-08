- Jeśli myślimy nieszablonowo, kał ma cenną wartość do wytwarzania energii - powiedział Reutersowi Cho Jae-weon, projektant toalety.

Jak informuje portal cnet.com, nowoczesna toaleta "BeeVi" pompuje odchody w próżni, bez wody, do podziemnego zbiornika. Mikroorganizmy rozkładają ekskrementy i zamieniają je w metan. Ten wykorzystywany jest do w części uniwersyteckiego kampusu m.in do podgrzewania wody i zasilania kuchenek gazowych.





Studenci nagradzani za wypróżnianie

Nazwa "BeeVi" pochodzi od słów "bee" - z ang. pszczoła oraz "vision" - z ang. wizja.



Za korzystanie z toalety uczniowie otrzymują 10 jednostek cyfrowej waluty "Ggol" (po koreańsku miód - red.). Następnie studenci mogą wymieniać waluty na towary np. kawę czy świeże owoce, skanując kod QR w uniwersyteckim sklepiku.



Cho powiedział, że przeciętna osoba wypróżnia około 500 gramów. Odchody można przekształcić w taką ilość metanu, aby zasilić samochód i przejechać nim odległość 3/4 mili drogowej (około 1,2 km - red).



