Widoczna utrata wagi lidera Korei Północnej wzbudziła zainteresowanie i zaniepokojenie władz w Seulu.

Mógł stracić 20 kg

Na nowych fotografiach Kim Dzong Un wyraźnie wyszczuplał, także na twarzy, a pasek od zegarka - jak zauważają analitycy - zapięty jest ciaśniej. Spekuluje się, że uprzednio ważący 140 kg przywódca, mógł stracić między 10, a 20 kg wagi, przy wzroście 170 cm.



Starszy analityk z seulskiego Koreańskiego Instytutu ds. Narodowego Zjednoczenia (Korea Institute for National Unification), Hong Min mówi, że strata wagi jest prawdopodobnie próbą podreperowania zdrowia lidera, a nie oznaką choroby. "Gdyby doświadczał problemów zdrowotnych, nie pokazywałby się publicznie, zwołując posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego Partii Robotniczej" - twierdzi Hong.



Kim Dzong Un znany jest z tego, że nie stroni od alkoholu i palenia tytoniu, a sam pochodzi z rodziny, gdzie notowano problemy z sercem. Jego ojciec i dziadek, którzy przewodzili przed nim państwem, oboje zmarli z powodu chorób związanych z sercem. Kim musi zatem liczyć się z faktem, że otyłość zwiększa prawdopodobieństwo chorób naczyniowo-sercowych.



Problemy zdrowotne Kima

Południowokoreański instytut nie posiada informacji o zdrowiu przywódcy sąsiedniego kraju, niemniej sylwetka Kim Dzong Una jest uważnie śledzona i porównywana na zdjęciach z różnych okresów.



Seo Yu-Seok, pracownik seulskiego Instytutu Badań nad Północną Koreą twierdzi, że utworzenie w maju stanowiska pierwszego sekretarza rządzącej Partii Robotniczej, de facto drugiej najważniejszej osoby w państwie, może świadczyć o prawdopodobnych problemach zdrowotnych Kima. Ekspert twierdzi, że choć stanowisko powstało, wciąż nie wyznaczono nikogo do jego pełnienia, co można tłumaczyć tym, że byłoby to odebrane jako wahanie się stabilności władzy.



Światowe spekulacje na temat zdrowia północnokoreańskiego lidera nasiliły się w zeszłym roku po tym, jak Kim Dzong Un nie pojawił się na uroczystości urodzin swojego zmarłego dziadka. Eksperci twierdzą, że potencjalnie urząd po Kimie, mogłaby objąć jego siostra - Kim Yo Jong, lecz nie wykluczają władzy kolektywnej.