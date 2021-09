Kopalnia Turów. Komisja Europejska o karach dla Polski: Muszą zapłacić. To jest ich prawny obowiązek

- Muszą zapłacić. To jest ich prawny obowiązek. Jeśli nie zapłacą, to zobaczymy - poinformował rzecznik Komisji Europejskiej Eric Mamer, pytany o decyzję Trybunału Stanu Unii Europejskiej, który zobowiązał Polskę do zapłaty na rzecz Komisji okresowej kary pieniężnej w wysokości 500 tys. euro dziennie.

