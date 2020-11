Brytyjski minister kultury Oliver Dowden chce, by Netflix dołączył do serialu "The Crown" informację, że opowiada fikcyjną historię. Jego zdaniem młoda generacja może odnosić mylne wrażenie, że pokazuje prawdziwą historię rodzinny królewskiej. W krytyce popularnego serialu nie jest odosobniony.

- To pięknie wyprodukowana historia fikcyjna, więc Netflix - jak w przypadku innych produkcji telewizyjnych - powinien już na samym początku wyraźnie to zaznaczyć. Inaczej boję się, że pokolenie widzów, którzy nie żyli w czasie tych wydarzeń może pomylić fikcję z faktami - powiedział gazecie "The Mail on Sunday" brytyjski minister kultury, mediów i sportu Oliver Dowden.

Serwis dailymail.co.uk informuje o niebezpieczeństwie, że sceny wymyślone przez scenarzystę Petera Morgana wyrządzą trwałą szkodę brytyjskiej monarchii, zwłaszcza księciu Karolowi.

Scenarzystę serialu "The Crown" skrytykował także jeden z przyjaciół księcia Karola. "To całkiem oczywiste, że scenarzysta Peter Morgan używa rozrywkowej formy, żeby szerzyć bardzo jawną republikańską propagandę i ludzie tego nie dostrzegają. Urzekły i zmyliły ich pierwsze sezony, a teraz nawet nie widzą, jak są manipulowani. To bardzo wyszukana propaganda" - powiedział dailymail.co.uk.

Kontrowersję wzbudziły sceny, które sugerowały, że romans między księciem Karolem i Kamilą Parker Bowles był kontynuowany przez cały okres jego małżeństwa z Dianą, a także sposób, w jaki książę odnosi się do małżonki.

Krytycy serialu "The Crown" uważają, że sprawa jest poważna. W ostatnim tygodniu w serwisie Netflix serial obejrzało 29 milionów użytkowników, to o 600 tys. widzów więcej niż śledziło w brytyjskiej telewizji prawdziwy ślub pary w 1981 roku.