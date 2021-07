W ubiegłą środę Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis traktatu unijnego, na podstawie którego TSUE zobowiązuje państwa członkowskie do stosowania środków tymczasowych w sprawie sądownictwa, jest niezgodny z konstytucją. W uzasadnieniu wyroku TK wskazano, że Unia Europejska nie może zastępować państw członkowskich w tworzeniu regulacji dotyczących ustroju sądów i gwarancji niezawisłości sędziów.

Na kilkadziesiąt minut przed wyrokiem TK w środę TSUE - uwzględniając wnioski Komisji Europejskiej - wydał kolejne postanowienie zabezpieczające o środkach tymczasowych w sprawie polskiego wymiaru sprawiedliwości. Unijny trybunał zobowiązał Polskę do "natychmiastowego zawieszenia" stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej SN. Oznacza to, że Polska ma zawiesić działalność Izby Dyscyplinarnej także m.in. w sprawach immunitetów sędziowskich.

Reklama

"Jego niezależność może wzbudzać wątpliwości"

W czwartek TSUE orzekł z kolei o niezgodności z prawem unijnym systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Według TSUE proces powoływania sędziów SN, w tym członków Izby Dyscyplinarnej, w dużym stopniu zależy od organu (Krajowej Rady Sądownictwa), "którego struktura została poddana bardzo dużym zmianom przez polską władzę wykonawczą i ustawodawczą i którego niezależność może wzbudzać uzasadnione wątpliwości".

Według informacji Polsat News Komisja Europejska zamierza wysłać we wtorek list do polskich władz z pytaniami, jak rządzący chcą wdrożyć orzeczenie TSUE i ostrzec Warszawę, że jeśli ta nie wdroży orzeczenia, Komisja może poprosić Unię Europejską o nałożenie sankcji finansowych.

KE może zawnioskować o takie sankcje do TSUE. To Trybunał - jako ciało UE - bezpośrednio decyzje o nałożeniu kar.



Na godz. 14 zaplanowano posiedzenie kolegium unijnych komisarzy. Po jego zakończeniu wiceszefowa KE Věra Jourová oraz komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders mają przedstawić raport dot. stanu praworządności.