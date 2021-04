Płynący pod włoską flagą tankowiec M/T Rumford miał problemy techniczne. ​Ruch na Kanale Sueskim został spowolniony.

Reklama

Zdjęcie Kanał Sueski; zdj. ilustracyjne /Associated Press /East News

Jak podał Reuters, tankowiec miał problemy z silnikiem. Na pomoc zostały wysłane holowniki Tim Hope i Mosaed 3.

Reklama

Władze Kanału Sueskiego (SCA) powiedziały Reuterowi, że problem trwał 10 min i został naprawiony.

To nie pierwszy incydent na Kanale Sueskim

Incydent miał miejsce kilka dni po tym, jak wznowiono ruch na Kanale Sueskim zablokowanym wcześniej przez ugrzęźnięcie na mieliźnie 400-metrowego kontenerowca Ever Given. 23 marca ten przewożący towary na trasie Azja-Europa statek pływający pod panamską banderą i będący własnością japońskiej firmy Shoei Kisen obrócił się i osiadł na mieliźnie w jednopasmowym odcinku Kanału Sueskiego, ok. sześciu km od jego południowego wejścia, w pobliżu Suezu.

Blokada tej kluczowej dla transportu między Europą a Azją drogi morskiej wpłynęła na ceny ropy i transportu morskiego na świecie. Jego dalsze zamknięcie miałoby poważne konsekwencje dla światowego handlu i łańcuchów dostaw.