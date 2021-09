Kanclerz Austrii Sebastian Kurz: Niedobrze, że o praworządności mówi się tylko w kontekście Polski i Węgier

Świat

- Zasady praworządności i poszanowanie podstawowych wartości europejskich są niezbędne do kontynuowania sukcesu UE. Nie sądzę jednak, że dobrze jest, gdy mówi się tylko o Polsce i Węgrzech. Musi to dotyczyć wszystkich krajów - stwierdził kanclerz Austrii Sebastian Kurz zapytany przez największy francuski dziennik regionalny "Ouest France", czy Unia Europejska powinna reagować, gdy zasady praworządności nie są przestrzegane, jak to może mieć miejsce np. w Polsce czy na Węgrzech.

Zdjęcie Kanclerz Austrii Sebastian Kurz / AFP