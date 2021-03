Trwają przygotowania do podjęcia kolejnych prób przemieszczenia gigantycznego kontenerowca i udrożnienia jednej z najważniejszych arterii transportowych świata. Kanał Sueski jest zablokowany od wtorku, co powoduje gigantyczne zatory w ruchu morskim.

Reklama

Zdjęcie Kontenerowiec Ever Given blokuje Kanał Sueski. /MAXAR TECHNOLOGIES / HANDOUT /PAP/EPA

Firma, której zlecono akcję ratowania 400-metrowego kontenerowca Ever Given, jest bardziej ostrożna i mówi o "dniach czy nawet tygodniach" potrzebnych do odblokowania kanału.

Utknął w poprzek

Reklama

Ever Given, pływający pod panamską banderą i przewożący towary na trasie Azja-Europa, we wtorek osiadł na mieliźnie w wąskim kanale między Afryką a Półwyspem Synaj. Kontenerowiec utknął w poprzek jednopasmowego odcinka kanału, ok. sześć km na północ od południowego wejścia do kanału, w pobliżu miasta Suez.

Firma obsługująca statek od strony technicznej Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) przekazała, że przeprowadzona w piątek próba ściągnięcia go z mielizny nie powiodła się. Teraz jest plan wypompowania wody z wewnętrznych pomieszczeń statku, a dwa kolejne holowniki powinny przybyć na miejsce do niedzieli, aby wraz z innymi jednostkami spróbować przemieścić statek - przekazała BSM.

Podejmowane są kolejne próby

Przedstawiciel władz zarządzających Kanałem Sueskim (SCA) poinformował, że w sobotę planowane są co najmniej dwie próby ściągnięcia statku z mielizny, gdy nastąpi przypływ. Dodał, że czas podjęcia tych prób zależy od przypływu. Urzędnik zastrzegł anonimowość, gdyż nie jest uprawniony do udzielania informacji dziennikarzom - informuje agencja AP.

Japońska firma Shoei Kisen, która jest właścicielem kontenerowca, podała, że co najmniej 10 holowników zostało wysłanych do pomocy przy operacji w Kanale Sueskim. Prezes Shoei Kisen, Yukito Higaki, powiedział na konferencji prasowej w siedzibie firmy w Imabari w zachodniej Japonii, że robotnicy pogłębiają brzegi i dno morskie w pobliżu dziobu statku, aby spróbować ściągnąć go z mielizny, gdy zacznie się przypływ.

Kanał Sueski zablokowany przez ogromny kontenerowiec 1 / 6 Kontenerowiec MV Ever Given, który pod panamską flagą płynął do Rotterdamu, osiadł na mieliźnie około sześć kilometrów na północ od południowego ujścia kanału w pobliżu miasta Suez, obszaru kanału o jednym pasie. Źródło: East News Autor: Associated Press udostępnij

Shoei Kisen przekazała w sobotę w oświadczeniu, że rozważa usunięcie kontenerów w celu odciążenia statku, jeśli próby jego podniesienia nie powiodą się, ale byłaby to trudna operacja.

Zator w ruchu morskim rośnie

Biały Dom przekazał, że zaoferował pomoc Egiptowi w ponownym otwarciu kanału. - Mamy sprzęt i możliwości, których większość krajów nie posiada. Wiemy, co możemy zrobić i jakiej pomocy możemy udzielić - powiedział w piątek dziennikarzom prezydent USA Joe Biden.

Według agencji Leth Agencies w sobotę zator morski wzrósł do około 280 statków poza Kanałem Sueskim. Niektóre jednostki zaczęły zmieniać kurs, a dziesiątki statków wciąż kierowały się w stronę kanału - podała firma Refinitiv.

Przedłużające się zamknięcie kluczowej drogi wodnej spowodowałoby opóźnienia w globalnym łańcuchu dostaw. Około 10 proc. światowego handlu przepływa przez kanał, który jest szczególnie ważny dla transportu ropy naftowej. Zamknięcie mogłoby wpłynąć na transporty ropy i gazu do Europy z Bliskiego Wschodu - zwraca uwagę AP.

Rozlicz pit online już teraz lub pobierz darmowy program