"Quarks, Elephants & Pierogi. Poland in 100 Words" (Twaróg, słonie i pierogi. Polska w stu słowach) to książka wydana przez Instytut Mickiewicza, autorstwa Mikołaja Glińskiego, Matthewa Daviesa i Adama Żuławskiego z ilustracjami Magdy Burdzyńskiej. Zadaniem książki jest przedstawienie Polski w pigułce za pośrednictwem polskich słów - jak we wstępie napisał Adam Żuławski.

Wchodzących do sali, gdzie mieści się wystawa, wita ilustracja do słowa "gżegżółka", zwiedzający spotkają się także z literami typowymi dla polskiego alfabetu.



Zaczyna się od "apsik"

- Jest to książka przeznaczona dla angielskojęzycznego czytelnika i chcieliśmy ją przedstawić w Kanadzie. Po drodze zdarzył się jednak COVID-19 i oczywiście wszystkie wiążące się z tym trudności wystawiennicze i opóźnienia. W końcu jednak jest, a wystawa prezentująca książkę o języku poprzez ilustracje jest pierwszą z wystaw przygotowywanych przez Art Gallery of Mississauga w cyklu nazwanym Art and Literacy (sztuka oraz umiejętność pisania i czytania) - powiedziała koordynująca organizację wystawy ze strony Konsulatu Generalnego RP w Toronto Jolanta Grzelczyk.

Książka prezentuje polski alfabet i jego wymowę, opowieści o stu słowach zaczynają się od "apsik" i dołączonych do niego wyrazów onomatopeicznych takich jak "brrrr". Kończy się słowem "żubr". Każde ze słów jest wpisane w kontekst zarówno lingwistyczny jak i kulturowy, stąd np. przy tytułowym słoniu jest historia o słoniu a sprawie polskiej.

"Quarks, Elephants & Pierogi: Poland in 100 Words" to także książka o porozumiewaniu się: o odmiennych znaczeniach tych samych słów w różnych językach, o bogactwie synonimów oraz o wyrażeniach nieprzetłumaczalnych" - podkreśla portal Culture.pl.



Jednym z pięciu najczęściej używanych języków

- Wystawa w Art Gallery of Mississauga nie jest tylko wystawą o książce, którą można obejrzeć. Zaplanowane są także inne wydarzenia, jak np. warsztaty dla dzieci, które będą mogły wypróbować swoją wyobraźnię na temat słów i liter - powiedziała Grzelczyk.



Mississauga to miasto, w którym mieszka duża grupa kanadyjskiej Polonii, a polski jest - poza oficjalnymi angielskim i francuskim - jednym z pięciu najczęściej używanych języków. Jak podkreślali podczas poniedziałkowego wernisażu konsul generalny RP Krzysztof Grzelczyk oraz deputowani do ontaryjskiego parlamentu Sheref Sabawy i Natalia Kusendowa warto przypominać o polskiej kulturze, a tak wieloetniczne miasto jak Mississauga, gdzie w ciągu zaledwie kilku godzin można zetknąć się z bardzo odległymi kulturami, jest dobrym miejscem do prezentowania tego, co jeszcze nieznane.

Projekt "Quarks, Elephants & Pierogi: Poland in 100 Words" jest częścią koordynowanego przez Instytut Adama Mickiewicza międzynarodowego programu kulturalnego Polska 100, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022.