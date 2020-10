Pięcioro dzieci zginęło, a dziewięcioro trafiło do szpitala po ataku na szkołę w mieście Kumba na zachodzie Kamerunu. Miejscowy samorządowiec Ali Anougou powiedział agencji Reutera, że do ataku doszło około południa. Napastnicy strzelali do uczniów w klasie.

Zdjęcie Policja w Kamerunie /AFP



W południowo-zachodniej części kraju swoje działania zbrojne prowadzą anglojęzyczni separatyści, którzy chcą powołać odrębne państwo - Ambazonię.



Wśród mieszkańców francuskojęzycznego w większości Kamerunu angielskim posługuje się co piąty obywatel. To głównie ci, którzy zamieszkują Kamerun Południowy - byłą kolonię Wielkiej Brytanii. Separatyści protestują przeciwko marginalizacji - ich zdaniem - anglojęzycznej mniejszości Kamerunu.

- Zaatakowali około południa. Znaleźli dzieci w klasie i otworzyli do nich ogień - powiedział Reuterowi Ali Anougou, zastępca prefekta 180-tysięcznej Kumby.



Poinformowano, że w wyniku ataku dziewięcioro dzieci zostało poważnie rannych i wysłano je do szpitala, a pięcioro zginęło.

W ubiegłym roku doszło do serii porwań uczniów, o które władze Kamerunu oskarżały separatystów. Ci jednak odpierali oskarżenia.