Kabul: Chaos na lotnisku. Setki ludzi szukają możliwości ucieczki z Afganistanu

Nicola Careem, dyrektor biura BBC na Wschodnią Azję zamieściła na Twitterze nagranie z lotniska międzynarodowego w Kabulu. Tłumy ludzi usiłują dostać się do jakiegokolwiek samolotu.

"To chyba jeden z najsmutniejszych obrazów, jakie widziałam w Afganistanie. Zdesperowani i porzuceni ludzie. Żadnych organizacji humanitarnych, brak ONZ, brak rządu. Nic" - napisała dziennikarka w komentarzy do obrazu chaosu panującego na płycie lotniska.

Z kolei Yalda Hakim, korespondentka BBC zamieściła wideo z płyty lotniska im. Hamida Karzaja w Kabulu. Tłum ludzi usiłuje dostać się do wnętrza samolotu transportowego przez rampę. Widać, jak kolejne osoby są wciągane do środka. Wszystko zagłusza odgłos pracujących silników odrzutowca.

Na innym nagraniu z poniedziałku rano widać, że na płycie lotniska przebywają tłumy spanikowanych ludzi, szukające jakiejkolwiek możliwości dostania się do któregokolwiek samolotu.



Według agencji możliwości ucieczki szukają już na lotnisku tysiące ludzi.







W niedzielę przed północą Saad Mosheni, przedsiębiorca z branży mediów, opublikował wideo z lotniska opanowanego przez setki ludzi. "Chaos na lotnisku w Kabulu. Żadnej ochrony. Nic" - napisał na Twitterze.







Korespondent amerykańskiego dziennika "The Wall Street Journal" Yaroslav Trofimov nagrał amerykańskich żołnierzy, którzy próbują opanować panikę na kabulskim lotnisku. Według agencji AFP amerykańscy żołnierze strzelali w poniedziałek w powietrze, by powstrzymać kilkuset kolejnych afgańskich cywilów afgańskich, którzy próbowali wtargnąć na płytę lotniska. Żołnierze USA są w kabulskim porcie lotniczym, pomagając przy ewakuacji pracowników amerykańskiej ambasady oraz innych cywilów.

- Tłum był nie do opanowania. Strzały oddano tylko po to, by okiełznać chaos - powiedział agencji Reutera amerykański urzędnik.



Świadek powiedział z kolei agencji AFP, że widział martwą młodą dziewczynę, która została stratowana. "Boję się. Strzelają w powietrze" - dodał Afgańczyk. Agencja Reutera w poniedziałek przed południem poinformowała, że "co najmniej 5 osób zginęło w poniedziałek na lotnisku, usiłując dostać się na pokłady samolotów". Informacje takie przekazali dziennikarzom Reutersa świadkowie wydarzeń w porcie lotniczym.

Jeden ze świadków powiedział agencji Reutera, że widział jak ładowano do samochodów pięć ciał. Inna osoba poinformowała, że nie wiadomo czy ofiary zginęły, bo zostały trafione pociskami, czy zadeptał je tłum.





Zapanowanie nad chaosem jest tym trudniejsze, że cały czas napływają kolejni uchodźcy, którzy chcą wydostać się z kraju opanowanego przez talibów. Korespondentka "Krytyki Politycznej" Jagoda Grondecka, która przebywa w Kabulu napisała w niedzielę, że ulice miasta opustoszały. Zatory utworzyły się w tym samym czasie na drogach prowadzących w kierunku lotniska.





"Na lotnisku w Kabulu chaos. Sklepiki rozdają ludziom darmową wodę i przekąski" - napisała Grondecka.





Zamknięta przestrzeń powietrzna Kabulu

W poniedziałek Urząd Lotnictwa Cywilnego Afganistanu (ACAA) poinformował o udostępnieniu przestrzeni powietrznej Kabulu wojsku. "Loty tranzytowe przez Afganistan powinny zmienić trasę" - poinformowano. Z kolei władze lotniska w Kabulu przekazały, że wszystkie loty komercyjne zostały odwołane.

Urząd lotnictwa dodał, że przestrzeń powietrzna została zamknięta, gdyż jakikolwiek lot tranzytowy przez Kabul pozbawiony byłby kontroli. Serwis FlightRadar24 monitorujący loty cywilne poinformował, że samolot Air India z Chicago do Delhi zmienił kurs i opuścił przestrzeń powietrzną Afganistanu chwilę po tym, gdy w nią wleciał. Podobnie skorygowana została trasa lotu samolotu linii Terra Avia z Baku do Delhi.



Na Międzynarodowym Lotnisku im. Hamida Karzaja w Kabulu zapanował chaos. Tysiące Afgańczyków chcą opuścić kraj przejęty przez talibów, którzy w niedzielę wkroczyli do stolicy. "Loty komercyjne nie będą się odbywały, żeby zapobiec plądrowaniu. Prosimy nie spieszyć się na lotnisko" - przekazano w oświadczeniu dla lokalnej prasy.



Afgańscy talibowie w niedzielę wkroczyli do Kabulu. Wykorzystując wycofanie się międzynarodowych sił wojskowych pod dowództwem USA, przejęli kontrolę nad całym krajem. Dotychczasowy popierany rząd przez Stany Zjednoczone upadł, a prezydent kraju Aszraf Ghani zbiegł za granicę.