- Czas zakończyć najdłuższą wojnę Ameryki. Nie przerzucę odpowiedzialności zarządzania oddziałami USA w Afganistanie na kolejnego, piątego z kolei prezydenta - powiedział Joe Biden. Amerykański przywódca oficjalnie poinformował, że armia Stanów Zjednoczonych wycofa się z Afganistanu do 11 września. Data ta jest symboliczna.

Zdjęcie Joe Biden ogłasza decyzję o wycofaniu sił USA z Afganistanu /AP Pool/Associated Press/East News /East News

Biały Dom już we wtorek ogłosił, że do 11 września, czyli do 20. rocznicy zamachów z 2001 roku, wszystkie amerykańskie oddziały opuszczą Afganistan. W środę oficjalnie poinformował o tym Joe Biden.

- Jestem teraz czwartym amerykańskim prezydentem, który zarządza obecnością amerykańskich wojsk w Afganistanie. (...) Nie przerzucę tej odpowiedzialności na piątego - powiedział Biden.

- Najwyższy czas zakończyć najdłuższą wojnę Ameryki. Nadszedł czas, aby amerykańskie wojska wróciły do domu - dodał.

Słowa wypowiedziane w symbolicznym miejscu

Biden przemawiał dokładnie z tego miejsca Białego Domu, w którym George W. Bush ogłosił rozpoczęcie wojny. Konflikt ten przez blisko 20 lat kosztował życie ponad dwóch tysięcy amerykańskich żołnierzy.

Po swoim wystąpieniu przywódca USA udał się na wojskowy Cmentarz Narodowy w Arlington.

