Prezydent Rosji Władimir Putin zapłaci za ingerencję w zeszłoroczne wybory w Stanach Zjednoczonych i wspieranie w nich Donalda Trumpa - zapowiedział w telewizyjnym wywiadzie przywódca Stanów Zjednoczonych Joe Biden.

W wywiadzie dla telewizji ABC News Biden podkreślił, że Putin musi ponieść konsekwencje za próby wpłynięcia na wynik głosowania.

Pytany o to, jakie kroki podejmie Waszyngton, odparł: "Wkrótce zobaczycie".

Prezydent USA dodał, że uważa, iż Putin jest "zabójcą" i nie sądzi, by "miał duszę" - relacjonuje agencja Reutera.



Biden przyznał jednak, że istnieją obszary, w których współpraca z Rosją "leży w naszym wspólnym interesie", jak w przypadku układu rozbrojeniowego START.



Układ Nowy START (o dalszej redukcji i ograniczeniu ofensywnych zbrojeń strategicznych) został podpisany w kwietniu 2010 roku w Pradze przez ówczesnych prezydentów USA i Rosji, Baracka Obamę i Dmitrija Miedwiediewa. Wszedł w życie w lutym 2011 roku. Zakłada znaczną redukcję pocisków i głowic nuklearnych po obu stronach. Pozwala też na 18 inspekcji obiektów wojskowych rocznie. Stany Zjednoczone i Rosja podjęły na początku lutego decyzję o przedłużeniu na pięć lat układu Nowy START.



Biden powiedział również, że "stosunkowo dobrze" zna Putina. "Najważniejszą rzeczą w kontaktach z zagranicznymi przywódcami jest według mojego doświadczenia (...) znać ich" - oświadczył.

Raport o działaniach Rosji

W opublikowanym we wtorek raporcie amerykański wywiad stwierdził, że Putin albo nadzorował, albo przynajmniej zatwierdził próby zmanipulowania kampanii prezydenckiej w USA na korzyść Trumpa. Tego samego dnia sieć CNN podała, że Biały Dom w przyszłym tygodniu nałoży w związku z tym sankcje na Rosję.



Raport głosi, że współpracownicy Trumpa działali wspólnie z Moskwą po to, aby zdyskredytować syna Bidena Huntera poprzez powiązane z Rosją ukraińskie osobistości, takie jak parlamentarzysta Andrij Derkacz, który miał zwerbować kilku polityków w USA do kampanii oczerniania Bidenów.



Według raportu kluczową rolę w działaniach Moskwy odegrał także inny człowiek, związany z rosyjskim wywiadem, Konstantin Kilimnik. Amerykański wywiad uważa, że Kilimnik i Derkacz spotkali się i przekazali ludziom związanym z Trumpem materiały, mające dowodzić, iż Hunter Biden brał udział w procederze korupcyjnym na Ukrainie.



Raport podkreśla, że Kilimnik był współpracownikiem Paula Manaforta, który pełnił funkcję szefa kampanii wyborczej Trumpa w 2016 roku. Manafort był jedną z czołowych postaci śledztwa, prowadzonego przez specjalnego prokuratora Roberta Muellera w sprawie tzw. Russiagate, czyli zarzutów o mieszanie się Rosji w kampanię wyborczą w 2016 roku.