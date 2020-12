Prezydent elekt USA Joe Biden przesłał list do prezydenta Andrzeja Dudy - poinformował szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski. "Dziękuję za miłe słowa i za życzenia. Przepraszam, że nie mieliśmy jeszcze możliwości porozmawiać przez telefon" - czytamy.

Zdjęcie Joe Biden /AFP

Joe Biden podziękował prezydentowi RP i wyraził żal, że nie mieli jeszcze okazji porozmawiać przez telefon.

Reklama

"To dla mnie wielki zaszczyt, że zostałem wybrany na kolejnego prezydenta Stanów Zjednoczonych i rozumiem, jak wiele pracy stoi przed nami" - napisał.



Prezydent elekt zwrócił uwagę na globalne wyzwania, jakie stoją przed nim i wiceprezydent Kamalą Harris - od koronawirusa po zmiany klimatu.

Zaznaczył także, że liczy na współpracę polsko-amerykańską.

Zamieszczamy treść listu Joe Bidena

Oto pełna treść listu prezydenta elekta USA do Andrzeja Dudy (tłumaczenie - red.):

"Szanowny Panie Prezydencie,

Dziękuję za miłe słowa i za życzenia. Przepraszam, że nie mieliśmy jeszcze możliwości porozmawiać przez telefon.

To dla mnie wielki zaszczyt zostać wybranym na kolejnego prezydenta Stanów Zjednoczonych i rozumiem, jak wiele pracy stoi przed nami. Wiceprezydent elekt Harris i ja obejmiemy urząd w czasie wielkich globalnych wyzwań - od pandemii koronawirusa po zmiany klimatyczne - które przekraczają granice i wymagają międzynarodowej współpracy. Cieszymy się na współpracę z Panem i Pana rządem, by odpowiedzieć na wspólne problemy, z którymi mierzą się nasze kraje i nasze narody.

Raz jeszcze dziękuję, Panie Prezydencie. Liczę na kontynuowanie naszego dialogu.



Z pozdrowieniami,

Joseph R. Biden, Jr."







List gratulacyjny Dudy

Jak wyjaśnił Krzysztof Szczerski, jest to odpowiedź na list gratulacyjny prezydenta Polski Andrzeja Dudy skierowany do Joe Bidena w połowie grudnia.

"Po zakończonym głosowaniu Kolegium Elektorów, chciałbym pogratulować Panu pomyślnego wyniku wyborczego i życzyć bardzo udanej kadencji jako 46. Prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Relacje pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi są doskonałym przykładem tego, czym jest prawdziwe Partnerstwo Strategiczne i jakie cele można osiągnąć działając wspólnie" - napisał prezydent Duda w liście do prezydenta elekta USA.

Duda podkreślił, że "nasze Państwa i Narody podzielają te same ideały i wartości, których sednem są niewątpliwie wolność, sprawiedliwość, demokracja i prymat prawa międzynarodowego". "Na nich zbudowaliśmy mocne fundamenty naszej dwustronnej współpracy, która jeszcze nigdy nie była tak silna i wzajemnie korzystna. W ramach Polsko-Amerykańskiego Dialogu Strategicznego poszerzyliśmy partnerstwo w kluczowych obszarach, takich jak bezpieczeństwo i obronność, współpraca gospodarcza i innowacyjność" - zaznaczył polski prezydent.

Andrzej Duda zaprosił także Joe Bidena do złożenia wizyty w Polsce.

Wybory w USA

W wyborach prezydenckich, które odbyły się 3 listopada, z urzędującym prezydentem, republikaninem Donaldem Trumpem starł się demokrata Joe Biden. By wygrać w wyścigu o Biały Dom, kandydat musi zdobyć minimum 270 z 538 możliwych głosów elektorskich. Biden może liczyć na 306. Zaprzysiężenie nowego prezydenta odbędzie się 20 stycznia.

---------------------------------------

Trwa wielka loteria na 20-lecie Interii!

Weź udział i wygraj! Każdego dnia czeka ponad 20 000 złotych - kliknij i sprawdź !