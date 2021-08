Joe Biden podkreślił, że decyzja o wycofaniu się z Afganistanu był słuszna. Dodał, że przed jej podjęciem dokładnie rozważono ryzyko. Jednocześnie przyznał, że sytuacja w terenie uległa niezwykle szybko. - Zawsze obiecywałem Amerykanom, że będę z wami szczery. Prawda jest taka, że sytuacja rozwinęła się szybciej, niż się spodziewano - powiedział.



- Weszliśmy do Afganistanu z jasnym celem - po to, żeby już nigdy siły, które były w Afganistanie, nie były nas w stanie zaatakować tak jak w 2001 roku. Naszym cele nigdy nie było budowanie tam demokracji - powiedział Joe Biden.

- Zawsze skupialiśmy się na tym, żeby nasza misja była misją antyterrorystyczną - podkreślił. W jego ocenie, ten cel został osiągnięty i jak dodał, "obecnie Ameryka musi odpowiadać na aktualne zagrożenia".

- Nie będziemy się angażować w konflikt afgański bez końca - podkreślił prezydent Stanów Zjednoczonych. Przekonywał, że kolejni amerykańscy żołnierze nie będą walczyć i przelewać krwi, skoro afgańscy żołnierze nie wykazują woli walki. - Liderzy Afganistanu dali za wygraną i uciekli. Afgańska armia poddała się, czasami praktycznie bez walki - powiedział.



- Chiny i Rosja nie chciałyby nic więcej, niż wydawania przez Stany Zjednoczone miliardów dolarów na wojnę w Afganistanie - stwierdził. Jak dodał, to nie jest w interesie USA.



- Teraz naszym narzędziem jest dyplomacja - podkreślił.

Zapowiedział, że do Afganistanu udadzą się żołnierze amerykańscy, którzy będą wspierać ewakuację obywateli USA oraz ich współpracowników.



Prezydent USA był krytykowany za to, że mimo kryzysu w Afganistanie przebywał na urlopie. Joe Biden przerwał go dopiero w poniedziałek i wrócił do Białego Domu. Wcześniej ograniczył się do wydania oświadczenia, w którym poinformował o wysłaniu dodatkowych żołnierzy do zabezpieczenia ewakuacji na lotnisku w Kabulu. Przekazał również, że przedłużenie pobytu amerykańskich żołnierzy w kraju o rok czy o pięć "nie zrobiłoby żadnej różnicy, jeśli afgańskie wojsko nie jest w stanie utrzymać kontroli nad własnym krajem".

Dodał, że umowa zawarta przez jego poprzednika Donalda Trumpa z talibami postawiła go w sytuacji, w której do wyboru miał albo całkowite wycofanie sił USA z Afganistanu, albo wysłanie tam kolejnych. Trump z kolei odpowiedzialnością za wydarzenia w Afganistanie obarczył urzędującego prezydenta i wezwał Bidena, by ustąpił z urzędu.

