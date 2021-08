Przed upadkiem Afganistanu, od marca wysłaliśmy Amerykanom 19 ostrzeżeń, informując ich o zagrożeniu związanym z pozostaniem w kraju - powiedział Biden. Jak przyznał, w kraju zostało 100-200 obywateli USA.

"Nie chciałem przedłużać tej nieskończonej wojny"

Biden dodał, że Afganistan opuściło "ponad 90 proc." Amerykanów, którzy chcieli to zrobić.

- Data wyjścia z Afganistanu do 31 sierpnia nie była "arbitralną datą", lecz była motywowana chęcią ochrony życia Amerykanów - powiedział.

- Nie chciałem przedłużać tej nieskończonej wojny i nie chciałem przedłużać nieskończonego wyjścia - powiedział Biden. Jak dodał, decyzję o zakończeniu misji przed końcem sierpnia podjął na podstawie "jednomyślnych rad" wojskowych, którzy stwierdzili, że zamiast kontynuować misję wojskową, bezpieczniej będzie kontynuować wysiłki dyplomatyczne na rzecz ewakuacji cywilów z Afganistanu.

"Do IS-Ch: jeszcze z wami nie skończyliśmy"



- Mieliśmy w Afganistanie tylko jeden interes narodowy: zapobieganie nowym atakom terrorystycznym - mówił Biden. Jak dodał, ten cel został spełniony.

- Zadajcie sobie pytanie: czy gdyby zamachy 11 września miały początek w Jemenie, czy weszlibyśmy do Afganistanu - zapytał Biden. Jak dodał, natura zagrożenia terroryzmem się zmieniła i nie wymaga obecności żołnierzy na miejscu.

- Do IS-Ch: jeszcze z wami nie skończyliśmy - dodał.





Dwie lekcje

Misja w Afganistanie dała nam dwie lekcje na przyszłość: jasne wyznaczenie celów misji, które da się spełnić, oraz skupienie się na fundamentalnych interesach narodowych Ameryki - powiedział Biden.

- Do tych, którzy źle życzą Ameryce, do tych, którzy zaangażowani są w terroryzm przeciwko nam i naszym sojusznikom: nigdy nie spoczniemy, nigdy nie zapomnimy, nigdy nie wybaczymy. Dopadniemy was i zapłacicie ostateczną cenę - powiedział prezydent.



Odmawiam wysłania kolejnego pokolenia żołnierzy na wojnę, która powinna zakończyć się dawno temu - powiedział Biden. Jak dodał, "Ameryka zbyt długo była na wojnie" i straciła na niej wiele okazji do rozwoju.

- Wojna nigdy nie wiąże się z niskim ryzykiem czy niskim kosztem - powiedział Biden, podkreślając, że wydane na wojnę w Afganistanie ponad 2 bln dolarów mogły być wydane na rozwój kraju.