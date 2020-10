Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg potwierdził w czwartek decyzję o wycofaniu sił Sojuszu z Afganistanu razem ze Stanami Zjednoczonymi. Prezydent USA Donald Trump zamierza wycofać stamtąd swoich żołnierzy przed tegorocznym Bożym Narodzeniem.

- Wspólnie podjęliśmy decyzję o naszej obecności w Afganistanie. W związku z tym połączymy siły i razem opuścimy ten kraj - powiedział podczas briefingu prasowego z premierem Macedonii Północnej Zoranem Zaevem.

Misja NATO Resolute Support w Afganistanie liczy obecnie 12 tys. żołnierzy z 38 krajów, w tym 8,6 tys. Amerykanów. Żołnierze USA są już w trakcie wycofywania się z Afganistanu, jeszcze w zeszłym roku było ich tam 14 tysięcy.

W środę Trump ogłosił chęć wycofania wszystkich amerykańskich żołnierzy z Afganistanu do Bożego Narodzenia, czyli szybciej, niż przewiduje porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a talibami. Nie powiedział jednak, czy chodzi o siły amerykańskie rozmieszczone w ramach misji NATO.



Stoltenberg podkreślił potrzebę zapobieżenia temu, by Afganistan ponownie stał się "azylem terrorystów".



- Udaliśmy się do Afganistanu po atakach terrorystycznych na Stany Zjednoczone 11 września 2001 roku. Misja NATO początkowo liczyła ponad 100 tys. żołnierzy zaangażowanych w operacje bojowe, a dziś Sojusz ma tam 12 tys. żołnierzy, odpowiedzialnych za doradztwo i szkolenie sił afgańskich - przypomniał.

