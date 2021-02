​Jeff Bezos zrezygnował z kierowania Amazonem. Co dalej z gigantem?

Jeff Bezos poinformował o tym, że złożył rezygnację ze stanowiska dyrektora generalnego firmy Amazon we wtorek. Kto go zastąpi? Następcą Jeffa Bezosa za sterami koncernu zostanie Andy Jassy.

Zdjęcie Jeff Bezos /CLODAGH KILCOYNE/Reuters /Agencja FORUM

"Ta podróż rozpoczęła się 27 lat temu. Amazon był wtedy tylko ideą i nie miał nawet nazwy. Pytaniem, jakie mi wówczas najczęściej zadawano było 'a co to jest ten internet?'. Dzisiaj zatrudniamy 1,3 mln utalentowanych i oddanych ludzi, służymy setkom milionów klientów i firm i jesteśmy uznawani za jedną z najlepiej prosperujących firm na świecie" - napisał Jeff Bezos w liście skierowanym do pracowników.

Reklama

"Amazon jest tym, czym jest, dzięki innowacjom. Jeśli zrobicie to dobrze, kilka lat po zaskakującym wynalazku, coś nowego stanie się normalne. Ludzie ziewają? To największy komplement, jaki może dostać wynalazca. Kiedy patrzysz na nasze wyniki finansowe, tak naprawdę widzisz długoterminowe, skumulowane efekty wynalazków" - stwierdził ustępujący szef Amazona, odnosząc się do wyników finansowych spółki w ostatnim roku.

Wyniki lepsze od prognoz

Amazon zanotował w czwartym kwartale 2020 roku 14,09 USD zysku na akcję oraz 125,56 mld USD przychodów. To wyniki lepsze od oczekiwań analityków, ale zepchnęła je na drugi plan rezygnacja z funkcji prezesa Jeffa Bezosa, założyciela firmy.

Analitycy spodziewali się, że kwartalny zysk Amazona wyniesie 7,23 USD, a przychody 119,7 mld USD. To pierwszy kwartał w historii spółki z przychodami powyżej 100 mld USD.

Motorem wzrostu przychodów był biznes chmurowy, którym kieruje Andy Jassy. Ta gałąź koncernu zwiększyła sprzedaż w czwartym kwartale o 28 proc. Zysk operacyjny tego segmentu wzrósł rok do roku o 37 proc., do 3,56 mld USD. To jednak wynik gorszy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się 3,75 mld USD zysku operacyjnego.

Bezos założył Amazon w 1994 roku i przekształcił go z księgarni internetowej w mega koncern zajmujący się sprzedażą online, oferując ogromną gamę produktów na całym świecie. Obecnie akcje Amazona na nowojorskiej giełdzie warte są 1,6 biliona USD.

Jassy, który zastąpi Bezosa na stanowisku prezesa, rozpoczął pracę w Amazon w 1997 roku.