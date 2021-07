Kapsuła została wyniesiona w kosmos dzięki rakiecie New Shepard, a później opadała przez kilka minut na spadochronach na bezkresy pustyni w Teksasie. Kosmiczni turyści zostali dostarczeni i odebrani z miejsca startu oraz lądowania w pełni elektrycznymi pojazdami Rivian R1T.

Kapsuła wykorzystana w misji New Shepard mogła pomieścić sześciu pasażerów i jest wyposażona w największe okna, jakie kiedykolwiek były wykorzystane w lotach kosmicznych. Dzisiaj okazję podziwiania przez nie Ziemi miały cztery osoby. Poza Jeffem Bezosem na pokładzie znaleźli się: brat miliardera Mark, pionierka lotów kosmicznych 82-letnia Amerykanka Wally Funk oraz 18-letni student fizyki Oliver Daemen, syn właściciela holenderskiej firmy inwestycyjnej.

Reklama

Trzy minuty nieważkości

Rakieta New Shepard ze specjalną kapsułą wystartowała z Teksasu o godzinie 15:12 (czasu polskiego), astronauci spędzili w stanie nieważkości ponad trzy minuty, potem wrócili na Ziemię. Całość misji trwała 11 minut. Był to pierwszy w pełni prywatny lot rakiety z załogą przeprowadzony przez firmę Blue Origin należącą do Jeffa Bezosa.

Po spędzeniu trzech minut w stanie nieważkości, rozpoczął się proces powrotu na Ziemię. Po wejściu w atmosferę kapsuła rozpoczęła sekwencję lądowania - na odpowiedniej wysokości otworzone zostały trzy specjalne spadochrony, a tuż przed samym dotknięciem powierzchni ziemi, kapsuła skorzystała z systemu, który zabezpiecza pojazd i załogę przed zbyt twardym lądowaniem.

Bilety za milion dolarów

Rakieta New Shepard zadebiutowała lotem w 2015 roku. Od tego czasu firma Blue Origin przeprowadziła 15 startów testowych, wykorzystując do wyniesienia kapsuły jednego z trzech egzemplarzy rakiety. Wszystkie wcześniejsze próby były bezzałogowe.

Teraz możemy spodziewać się rozpoczęcia sprzedaży biletów na turystyczne loty w kosmos z Blue Origin. Eksperci uważają, że ceny biletów mogą wynosić ponad milion dolarów, ale jak będzie w rzeczywistości, niebawem się przekonamy.

- Odkąd skończyłem pięć lat, marzyłem o podróży w kosmos - mówił o locie Bezos. Teraz miliarder może na swoim marzeniu zacząć zarabiać.

Blue Origin nie podało publicznie cen za swoje loty, ale wiemy, że przyjmuje zamówienia - firma planuje jeszcze dwa loty w tym roku.

Wyścig miliarderów

11 lipca konkurencyjne Virgin Galactic odbyło udany lot z Richardem. Virgin Galactic korzysta z innego systemu podróży na suborbitę - ze specjalnego statku matki odłącza się rakietoplan, którym załoga leci na orbitę, potem statek ląduje na lotnisku, podobnie jak kiedyś robiły to wahadłowce. Lot Virgin Galactic kosztuje 250 tys. dolarów za lot. W kolejce czeka 6000 osób.

Warto zauważyć, że Branson i jego załoga nie przekroczyli Linii Kármána przebiegającej na wysokości 100 km - nie przez przypadek Blue Origin i jego kapsuła dociera właśnie do tego punktu.



W założeniach NASA, lotnictwa USA i Amerykańskiej Agencji Lotniczej, przekroczenie 80 km wystarczy, aby lot został uznany za suborbitalny. Dodatkowo w rozumieniu Amerykanów, każdy kto przekroczył linię 80 km może być uznanym za astronautę.