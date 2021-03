Kontrowersyjny prezenter odszedł z programu śniadaniowego po starciu z kierownictwem, gdy odmówił wycofania się z komentarzy pod adresem Meghan Markle, w których powątpiewał w jej słowa o myślach samobójczych. Prezenterka Susanna Reid podkreśliła, że nie zgadzała się z nim w wielu sprawach, w tym właśnie w kwestii jego uwag związanych z księżną Sussex.

Zdjęcie Na zdj. Piers Morgan opuszczający studio /Twitter

Morgan wyszedł ze studia we wtorek po nieporozumieniu z prezenterem pogody Alexem Beresfordem. Do Ofcom (brytyjski odpowiednik KRRiT) wpłynęło 41 tys. skarg dotyczących jego uwag. Wśród nich znalazła się formalna skarga złożona w imieniu Meghan Markle. Ofcom zdecydował się wszcząć dochodzenie w celu ustalenia, czy komentarze prezentera nie złamały brytyjskich przepisów.

W tweecie wysłanym w trakcie emisji programu w środę rano Morgan zdawał się potwierdzać, że to odmowa wycofania kontrowersyjnych komentarzy jest przyczyną jego odejścia. Susanna Reid stwierdziła, że Morgan, który poddawał w wątpliwość prawdziwość komentarzy Meghan dotyczących jej myśli samobójczych i problemów psychicznych, "zdecydował się opuścić program".

W starannie przygotowanym monologu Reid powiedziała, że Piers Morgan "ma wielu krytyków i ma wielu fanów" oraz "był głosem dla wielu z was i głosem, przeciwko któremu wielu z was narzekało". Jak podkreśliła, Morgan sam wyjaśnił swoje komentarze odnośnie księżnej Sussex.

- W GMB jest wiele głosów i każdy ma swoje zdanie. Ale teraz Piers zdecydował się opuścić program. Niektórzy z was mogą kibicować, a inni mogą wygwizdać - podkreśliła prezenterka. - To wyjątkowa osoba. Ktoś, kto nie bał się tego, jak ludzie go postrzegają, ani tego, jaki wpływ to, co powiedział, wywarło na innych - dodała Reid.

W poniedziałkowej audycji Morgan pytał, czy księżna mówi prawdę. - Do kogo poszłaś? Co ci powiedział? Przepraszam, nie wierzę w żadne słowo, które powiedziała Meghan Markle. Nie uwierzyłbym, gdyby przeczytała mi prognozę pogody - stwierdził na antenie.

