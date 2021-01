Do szpitala przewieziono osiem osób, które zostały ranne we wtorek w wypadku na zaśnieżonej autostradzie na północnym wchodzie Japonii. Wcześniej agencja Kyodo podała, że w karambolu rannych zostało ok. 200 osób, w tym osiem poważnie. Synoptycy ostrzegają przed obfitymi opadami śniegu.

Zdjęcie Japonia: Karambol na zaśnieżonej autostradzie, zdj. ilustracyjne /STR / JIJI PRESS /AFP

Agencja skorygowała tę informację, podając, że w sumie było ok. 200 uczestników wypadku. Więcej szczegółów wciąż nie przekazano.

Japońska agencja meteorologiczna ostrzegła we wtorek przed obfitymi opadami śniegu na obszarach północnej Japonii. Mieszkańców wezwano, by uważali na wichury i burze śnieżne, które mogą powodować zakłócenia w ruchu.

Nagromadzony śnieg, oblodzone drogi, lawiny i świeże opady śniegu są również spodziewane w regionach Hokkaido, Tohoku i Hokuriku.

Z powodu złej pogody japońskie koleje zawiesiły część połączeń superszybkich pociągów shinkansen m.in. w prefekturach Miyagi, Iwate i Akita w regionie Tohoku.

Według synoptyków na najbardziej wysuniętej na północ wyspie Hokkaido oraz w regionie Hukuriku w środkowej Japonii prędkość wiatru będzie dochodziła do 126 km na godzinę, w Tohoku będzie wiało 108 km/h. Do środy rano w częściach regionów Hokuriku, Tohoku i Hokkaido spodziewane są opady śniegu odpowiednio do 50 cm, 40 cm i 30 cm.