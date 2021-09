Izrael: Wypadek autokaru. Pięć osób nie żyje, dziesiątki rannych

Co najmniej pięć osób zginęło, a prawie 50 zostało rannych w wyniku zderzenia kilku pojazdów, w tym autobusu, do którego doszło w środowe popołudnie w pobliżu miasta Churfeisz na północy Izraela - podał serwis The Times of Israel.

Zdjęcie Wypadek autokaru w Izraelu / JALAA MAREY / AFP