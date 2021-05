W poniedziałek wieczorem w Jerozolimie doszło do serii eksplozji. Zawyły syreny alarmowe. Do ataku rakietowego przyznał się palestyński Hamas. O sprawie poinformowała agencja AP.

Zdjęcie Atak rakietowy na Jerozolimę / MOHAMMED SALEM/Reuters / Agencja FORUM

Reklama

Siły Izraela przeprowadziły w poniedziałek atak rakietowy na północy Strefy Gazy, powodując obrażenia u ludzi - poinformowały palestyńskie media, na które powołuje się agencja Reutera.

Reklama

Bojownicy radykalnej organizacji palestyńskiej Hamas w Strefie Gazy wystrzelili w poniedziałek wieczorem rakiety w kierunku Jerozolimy, uruchamiając syreny przeciwlotnicze w całym mieście. Atak nastąpił po tym, gdy setki Palestyńczyków zostało rannych w starciach z izraelską policją na terenie meczetu Al-Aksa w Jerozolimie.

Ostrzał jest kontynuowany

Siedem rakiet zostało wystrzelonych w poniedziałek ze Strefy Gazy w kierunku Izraela - poinformowała izraelska armia. Ostrzał rakietowy jest kontynuowany z Gazy w stronę południowego Izraela.

Jedna rakieta trafiła w cywilny pojazd na południu kraju, raniąc jedną osobę - sprecyzowała armia, na którą powołuje się Reuters.

Zawyły syreny

Syreny zawyły krótko po tym, jak radykalna organizacja palestyńska Hamas wyznaczyła Izraelowi termin na usunięcie sił bezpieczeństwa z terenu meczetu Al-Aksa.

Rzecznik wojskowego skrzydła Hamasu, Abu Obeida, przekazał, że atak rakietowy był odpowiedzią na to, co nazwał, izraelskimi "przestępstwami i przemocą" w Jerozolimie. - To jest komunikat, który wróg musi dobrze zrozumieć - oświadczył.

Zagroził kolejnymi atakami, jeśli Izrael ponownie wtargnie na teren kompleksu Al-Aksa lub przeprowadzi eksmisje palestyńskich rodzin w jednej z dzielnic Wschodniej Jerozolimy.

Na krótko przed wyciem syren w Strefie Gazy słychać było odgłosy ostrzału rakietowego. Później rozległa się nowa seria rakiet - podaje agencja AP. Nie ma na razie doniesień o rannych czy zniszczeniach.

Armia zawiesza ćwiczenia

Izraelskie siły zbrojne rozpoczęły w niedzielę największe ćwiczenia od 30 lat; nadano im kryptonim "Rydwany Ognia".

Jednak ze względu na pogarszającą się sytuację szef sztabu generał Aviv Kohavi zdecydował o zawieszeniu ćwiczeń w nadchodzącym dniu i polecił siłom "skupić wszystkie wysiłki na przygotowaniach i gotowości na scenariusze eskalacji" - głosi oświadczenie izraelskiej armii.

W poniedziałek na terenie meczetu Al-Aksa w Jerozolimie, trzeciego najświętszego miejsca islamu wybuchły starcia pomiędzy Palestyńczykami a policją; rannych zostało ponad 305 Palestyńczyków i 21 policjantów.

"Ultimatum do godziny 18.00"

Do trwających kilka godzin starć doszło po tym, gdy Palestyńczycy rankiem ustawili na Wzgórzu Świątynnym barykady, mające na celu niedopuszczenie grup izraelskiej skrajnej prawicy, które planowały tam marsz z okazji Dnia Jerozolimy, upamiętniającego zdobycie przez Izrael arabskiej części miasta w wojnie sześciodniowej w 1967 r.

Izraelska policja zmieniła trasę marszu prawicy, obawiając się dalszych starć z protestującymi Palestyńczykami.

W Gazie rzecznik Hamasu poinformował w poniedziałek, że dał Izraelowi "ultimatum do godziny 18.00", aby wycofał swe siły bezpieczeństwa z otoczenia meczetu Al-Aksa, gdzie wcześniej tego dnia doszło do starć.

Rzecznik nie podał, jakiego typu akcję podejmą grupy zbrojne, jeśli Izrael nie spełni żądania Hamasu.