Izrael. Nowe fakty w sprawie wypadku autobusu z dziećmi. 76-letni kierowca notorycznie karany

Do groźnego wypadku doszło w środę 29 września na drodze nr 89 w północnym Izraelu, gdy zderzyły się cztery pojazdy w tym autobus, który przewrócił się na bok. Droga została zablokowana w obu kierunkach. Izraelskie służby ratownicze Magen David Adom (MDA) poinformowały, że w jednym z samochodów osobowych zginęły cztery osoby - 35-letnia kobieta i troje dzieci: dwóch chłopców wieku 11 i 15 lat oraz 5-letnia dziewczynka. Rodzina jechała taksówką, której kierowca - ojciec dzieci - został poważnie ranny.

Zginęło troje dzieci i ich matka

Służby ratownicze poinformowały, że trzy inne osoby uczestniczące w wypadku, w tym dzieci w wieku 11 i 13 lat, odniosły poważne obrażenia i zostały przewiezione do szpitala. 45 osób zostało lekko rannych. Poszkodowani trafili do szpitali w Ziv i Naharii, ranny taksówkarz trafił do kliniki w Hajfie.



Portal poinformował, że dzieci i ich matka zostały pochowane w czwartek. Ranny taksówkarz leży w szpitalu w Hajfie.



Zdaniem portalu w wypadku w różnym stopni u poszkodowanych zostało łącznie 57 osób. Większość z nich miała być pasażerami przewróconego na bok autobusu. Organizacja młodzieżowa Bene Akiwa poinformowała, że w autokarze jechały dzieci i młodzież, które wracały z jednodniowej wycieczki na Święto Szałasów Sukkot.

Kierowca miał ponad 50 wykroczeń na koncie

Piątą ofiarą wypadku był kierowca autobusu. Izraelski portal ynetnews.com poinformował, że kierowcą autokaru był 76-letni Asher Basson z Kiryat Yam. Według portalu kierowca miał 51 wykroczeń w ruchu drogowym, za które został ukarany.

Ostatnio w 2017 roku został ukarany za przejechanie na czerwonym świetle. Ponadto w 55-letniej karierze zawodowej miał być siedmiokrotnie karany za przekroczenie prędkości.



Śledczy uważają, że autobus zjechał na inny pas jezdni, uderzył w vana, a następnie uderzył w inny pojazd, po czym zderzył się czołowo z taksówką. Trwa śledztwo, które ma doprowadzić do ustalenia, dlaczego autokar zmienił pas ruchu.



Z danych Krajowego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Izraelu wynika, że od początku 2021 r. w wypadkach samochodowych zginęło 270 osób. 92 z nich to pasażerowie samochodów prywatnych. W tym samym okresie w 2020 roku zginęły 233 osoby, w tym 80 pasażerów pojazdów prywatnych.