Izrael. Jaakow Liwne nominowany na ambasadora w Polsce

Liwne pracę w resorcie spraw zagranicznych Izraela rozpoczął w 1992 roku i od tego czasu zajmował szereg stanowisk w kraju i za granicą. Między innymi w latach 1994-1997 pełnił funkcję attache prasowego w ambasadzie w Moskwie, a w latach 1999-2003 był radcą ds. politycznych w ambasadzie w Niemczech.

W 2019 roku powrócił do Rosji i przez rok był tymczasowym charge d’affaires ambasady.

Nominowany, ale bez akceptacji

Dyplomata urodził się w Moskwie w 1967 roku i wyemigrował do Izraela w 1974 roku. Jest wszechstronnie wykształcony - posiada tytuł licencjata z fizyki, tytuł magistra z dziedziny stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa i dyplomacji oraz doktorat z historii.

Zna trzy języki obce: angielski, rosyjski i niemiecki. Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

We wrześniu 2020 roku Liwne został nominowany przez izraelskie MSZ na stanowisko ambasadora w Warszawie, jednak była to jedna z wielu nominacji dyplomatycznych, która nie doczekała się akceptacji poprzedniego rządu z powodu konfliktu wewnątrz koalicji.

"Z zadowoleniem ogłaszam, że zatwierdziliśmy 36 nominacji w służbie zagranicznej. Nominacji, które czekały zbyt długo" - poinformował w niedzielę na Twitterze nowy szef dyplomacji Izraela, Jair Lapid.

"Izrael potrzebuje znakomitych ludzi do walki o swoje dobre imię na świecie. To są jedni z najlepszych profesjonalistów w Izraelu, pełniący zasadniczą i decydującą rolę we wzmacnianiu bezpieczeństwa i pozycji politycznej Izraela na świecie" - dodał Lapid.

Poprzedni ambasador Izraela, Alexander Ben Zvi, został odwołany w listopadzie 2020 r. po roku pracy.