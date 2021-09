"Nie wiemy, co się stanie. Mam nadzieję, że nie dojdzie do tego w ciągu sześciu miesięcy i trzecia dawka będzie działać dużej" - powiedział dyrektor w izraelskim ministerstwie zdrowia Nachman Ash w wywiadzie dla radia 103FM.

Izrael, niegdyś lider w światowym wyścigu w walce z COVID-19, stał się na początku września krajem z najwyższym wskaźnikiem infekcji na mieszkańca - podał Johns Hopkins University w Baltimore.



Obecnie w szpitalach w poważnym stanie znajduje się 697 pacjentów. Od początku pandemii zmarło tu na Covid-19 7338 osób. W sobotę wykryto 10 084 nowe przypadki zakażeń, choć zazwyczaj liczba ta pod koniec tygodnia się zmniejsza.



Z przeprowadzonych w sobotę 155 871 testów wynika, że zakażonych jest 6,6 proc. badanych osób.

Prof. Andrzej Fal skomentował w sobotnim programie "Gość Wydarzeń" decyzję Izraela o szczepieniu trzecią dawką preparatów. Z tamtego państwa płyną też informacje o możliwej czwartej dawce.



- W Izraelu zareagowano nad wyraz nerwowo. Być może miało to nie tylko medyczne argumenty to uzasadniły, ale też położenie (geograficzne - red.). W sprawie czwartej dawki nie rozniecajmy niepotrzebnych dyskusji, gdy skutecznie zaszczepiło się w Polsce 53 proc. populacji i mamy problem z przekonaniem do III dawki - podsumował. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.