Irański dysydent Ruhollah Zam został stracony w nocy z piątku na sobotę - podała półoficjalna irańska agencja informacyjna Nour. Zam był oskarżony o podżeganie do przemocy podczas antyrządowych protestów w 2017 roku, szpiegostwo i próby obalenia rządu Iranu.

Zdjęcie Ruhollah Zam /ALI SHIRBAND / MIZAN NEWS AGENCY / AFP /AFP

Irański sąd najwyższy we wtorek utrzymał w mocy wyrok śmierci na Zamie, który został zatrzymany w 2019 roku po tym, jak Irańska Gwardia Rewolucyjna zwabiła go do Iranu. Wcześniej Zam przez lika lat przebywał na uchodźctwie w Paryżu. Stracony został przez powieszenie.

Zam był znany z prowadzenia w Internecie antyrządowego kanału o nazwie "AmadNews", który miał ponad milion użytkowników. Był synem szyickiego duchownego Mohammada Ali Zama, który na początku lat 80. zasiadał w irańskim rządzie.