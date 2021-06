Fotografie wykonane przez amerykańską firmę Maxar Technologies i przeanalizowane przez prywatne organizacje wywiadowcze z Izraela i USA pokazują, że w połowie października 2020 r. na miejscu prowadzono wykopy. Zdjęcia ze stycznia 2021 r. potwierdzają kontynuację tych prac, w tym budowę nowej drogi dojazdowej i obecność licznych pojazdów. Na obrazach z marca nie ma już drogi dojazdowej, obecnie na miejscu nadal widoczne są wykopy.

Przerwa w pracach

Według uzyskanych w 2018 r. przez wywiad Izraela dokumentów o zamkniętym - według informacji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) - w 2003 r. irańskim programie jądrowym "Amad", ośrodek w Sanjarian miał odgrywać ważną rolę w pracach nad elementami do miniaturowych ładunków jądrowych.

Reklama

Jak pisze w środę portal "Times of Israel", w Sanjarian w 2004 i 2005 r. prowadzono prace rozbiórkowe, co analizująca zdjęcia satelitarne amerykańska organizacja Instytut Nauki i Bezpieczeństwa Międzynarodowych (ISIS) uznała za element "zmniejszania i dalszego zatajania programu Amad". Od tego czasu na miejscu nie prowadzono żadnych widocznych prac.

Inspektorzy w ośrodkach nuklearnych

ISIS łączy ostatnie wznowienie prac w Sanjarian z uzyskaniem przez Izrael dostępu do archiwum programu "Amad". Izrael poinformował o zdobytych informacjach MAEA, przez co inspektorzy tej organizacji zbadali kilka nieznanych wcześniej byłych irańskich ośrodków nuklearnych.

ISIS sugeruje, iż Iran, zaalarmowany inspekcjami MAEA wywołanymi informacjami zdobytymi przez Mosad, być może starał się ukryć obciążające dowody w ośrodku w Sanjarian - pisze "Times of Israel". ISIS informował, że część prac w Sanjarian prowadzono pod płachtami materiału uniemożliwiającymi obserwację tego miejsca z góry.

Na czwartek zaplanowana jest szósta runda niebezpośrednich rozmów USA z Iranem na temat powrotu do wielostronnej umowy nuklearnej z 2015 r., która zakładała zniesienie międzynarodowych sankcji w zamian za wycofanie się Iranu z militarnego programu jądrowego. USA później wycofały się z porozumienia, a Iran nie przestrzega go, wzbogacając uran ponad ustalony próg i gromadząc go więcej niż zakłada zawarty w umowie limit.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Palestyna: Zniszczone budynki po nalotach izraelskich AFP