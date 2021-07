Irak: Potknął się i wpadł do kotła z zupą. Kucharz nie przeżył

Świat

Kucharz zmarł po tym, jak potknął się i wpadł do kotła z gotującą się zupą. 25-latek doznał ciężkich obrażeń. Do tragicznego wypadku doszło podczas przygotowań do wesela w jednym z irackich miast w dystrykcie Zakho.

Zdjęcie Kucharz wpadł do kotła z zupą / zdjęcie ilustracyjne / piqsels / materiał zewnętrzny