​Indie: Znaleziono dziwnego żółwia. "Wygląda jak roztopiony ser"

W jednej z wiosek Zachodniego Bengalu w Indiach, w lokalnej sadzawce natrafiono na przedziwny okaz żółwia z gatunku skrytonóg indyjski. W przeciwieństwie do swoich ciemnobrązowych kuzynów, ten jest zupełnie żółty.

Zdjęcie /Twitter /

Zdaniem naukowców, żółty kolor zwierzęcia jest rezultatem mutacji genetycznej, która powoduje formę albinizmu. Kiedy po raz pierwszy zdjęcia tego okazu pojawiły się w sieci, towarzyszyły im dwie teorie na temat tego, skąd bierze się niezwykłe ubarwienie zwierzęcia: "To rodzaj albinosa, którego specyficzny żółty kolor może wynikać z mutacji genetycznej lub wrodzonych wad spowodowanych brakiem pigmentu tyrozyny" - wyjaśnia "Daily Mail".

Reklama

Niektórzy internauci byli przekonani, że żółw ze swoją żółtą skorupą, wygląda jak plasterek sera topionego rozpuszczony na burgerze.





Żółty żółw może mieć znaczenie religijne?

Nie jest to pierwsza obserwacja albinizmu u tego gatunku. W sierpniu w Nepalu odkryto podobny okaz. Łącznie odnotowano sześć przypadków wystąpienia albinizmu u skrytonoga indyjskiego.

Jak informuje "Daily Mail", Kamal Devkota, który udokumentował poprzedniego żółwia z albinizmem uważa, że odkrycie ma ważne znaczenie dla duchowości hinduizmu. Żółty żółw cieszy cię podwójną dawką szacunku - jako zwieszę w kolorze złota, ale też jako żółw. Hinduiści wierzą, że bóg Wisznu przyjął postać żółwia, aby ocalić wszechświat przed zniszczeniem w tej swojej inkarnacji. - W mitologii hinduskiej górna skorupa żółwia oznacza niebo, a dolna skorupa oznacza ziemię - podkreśla Devkota. W wielu świątyniach w kraju oddaje się cześć posągowi Kurmy, czyli żółwiowemu wcieleniu Wisznu.

Najprawdopodobniej żółty żółw zawdzięcza swoje niezwykłe ubarwienie leucyzmowi chromatycznemu. To choroba charakteryzująca się częściowym lub całkowitym brakiem ciemnego pigmentu w skórze. Z powodu swojego wyraźnego zabarwienia jest on niestety w swoim naturalnym środowisku w niebezpieczeństwie - drapieżniki mogą go wypatrzyć.