Mundurowi otrzymali informację o zgonie 62-latki w niedzielę ze szpitala Dharamshila w Delhi. Jak podaje portal India Today, matkę leżącą w kałuży krwi odkrył jej syn. Kobieta mieszkała wraz z nim i wnukiem.

Po oględzinach w lecznicy stwierdzono, że gardło kobiety poderżnięto ostrą bronią. Na brzuchu widniały liczne ślady obrażeń. Sprawę zakwalifikowano jako morderstwo.

Policja przeanalizowała monitoring z miejsca zdarzenia. Ustalono tożsamość podejrzanego mężczyzny. Trafił on do aresztu. Podczas przesłuchania przyznał się do winy, dodając, że w momencie zabójstwa był nietrzeźwy. Znaleziono również narzędzie zbrodni - nóż. Nie podano więcej szczegółów.

Poderżnął jej gardło

Mężczyznę oskarżono o poderżnięcie gardła 62-latki oraz dźgnięcie jej ponad 20 razy nożem. Niewykluczone, że jest to również przypadek napaści na tle seksualnym. Ciało ofiary wysłano do szpitala Lal Bahadur Shastri na sekcję zwłok.

62-latka sprzedawała warzywa w pobliżu swojego domu. W niedzielę - wraz z wnukiem - zabrała stoisko-wózek i wróciła do mieszkania, by ugotować obiad.

