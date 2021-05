Indie: u wybrzeży formuje się kolejny cyklon

U wschodnich wybrzeży Indii formuje się kolejny cyklon, który może uderzyć w ląd w przyszłym tygodniu. W poniedziałek w zachodnie wybrzeże kraju uderzył najsilniejszy od kilkudziesięciu lat cyklon Tauktae. Zginęło co najmniej 110 osób, nadal trwają poszukiwania ofiar.

Zdjęcie W poniedziałek w zachodnie wybrzeże Indii uderzył najpotężniejszy od dekad cyklon Tauktae / NASA/Associated Press / East News

Reklama

Indyjskie służby meteorologiczne ostrzegły w czwartek, że układ niskiego ciśnienia nad Zatoką Bengalską, u wschodniego wybrzeża Indii, może przerodzić się w cyklon tropikalny, który najprawdopodobniej dotrze do lądu w środę. Dodano, że zagrożone żywiołem będą stany Bengal Zachodni i Orisa.

Reklama

W poniedziałek w zachodnie wybrzeże Indii uderzył najpotężniejszy od dekad cyklon Tauktae, który spowodował śmierć co najmniej 110 osób - przypomina agencja AFP.



Najbardziej ucierpiał stan Gudźarat, w którym wiatr m.in. powalił dziesiątki tysięcy drzew, powodując przerwy w dostawie prądu. Region został również nawiedzony przez ulewne deszcze, żywioł zniszczył tysiące domów. Według lokalnych władz w Gudźaracie do środy potwierdzono śmierć 53 osób, ale lokalne media informują o większej liczbie ofiar. Ok. 200 tys. mieszkańców ewakuowano z zagrożonych terenów.



Trwają poszukiwania zaginionych

Cyklon uderzył także w stan Maharasztra i położone u wybrzeży Indii platformy wydobywcze oraz obsługujące je statki.



Wciąż trwają poszukiwania 38 osób, które najprawdopodobniej zatonęły na jednej z barek mieszkalnych. Wcześniej z platform i statków ewakuowano kilkaset osób, odnaleziono także ciała 37 ofiar.



Według ekspertów z powodu zmiany klimatu i ocieplenia temperatury mórz cyklony tropikalne w rejonie Indii są coraz częstsze i silniejsze - przypomina AFP.