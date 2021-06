Młoda kobieta, znana jedynie jako Surbhi, doznała ataku serca podczas swojego ślubu w indyjskim Etawah. Mimo interwencji lekarza panna młoda zmarła. Obie rodziny ustaliły, że ceremonia nie może się zmarnować, dlatego pan młody poślubił... siostrę zmarłej.

Zdjęcie Panna młoda zmarła na ślubie / Yogita/CC BY 3.0 / Wikimedia

Do dramatycznych wydarzeń doszło w czwartek podczas "varmali" - cermonii polegającej na wymianie girland ślubnych przez przyszłych małżonków. Tuż po rozpoczęciu uroczystości panna młoda doznała zawału. Wezwany na miejsce lekarz orzekł zgon kobiety.

- Nie wiedzieliśmy co robić w takiej sytuacji. Obie rodziny usiadły do rozmów i ktoś zasugerował, że za pana młodego może wyjść moja siostra Nisha - powiedział agencji IANS brat zmarłej Saurabh.



Po dyskusji i ustaleniu szczegółów, obie strony zgodziły się na "zmianę" narzeczonej.



"Nigdy nie doświadczyliśmy tak mieszanych emocji"

- Była to zaskakująca i nietypowa sytuacja. Gdy odbywał się ślub młodszej siostry, ciało starszej leżało w innym pokoju - mówił Saurabh dziennikowi "Times of India".



Po dokończeniu ceremonii obie rodziny przystąpiły do organizacji ostatniego pożegnania zmarłej.



- Nigdy nie doświadczyliśmy tak mieszanych emocji. Z jednej strony smutek z powodu śmierci, a z drugiej szczęście przez zaślubiny - dodał wujek panny młodej Ajab Singh.