Mieszkaniec wsi w okręgu Dźadźpur w indyjskim stanie Orisa pogryzł i zabił jadowitego węża, który wcześniej go ukąsił - poinformował we wtorek "Malay Mail".

Według mediów 45-letni Kishore Badra został ukąszony w nogę, kiedy wracał wieczorem do domu.

Zabrał zwłoki do wioski

- Włączyłem latarkę i stwierdziłem, że to jadowity wąż niemrawiec - relacjonował. - Aby się zemścić, wziąłem węża w dłonie i wielokrotnie go ugryzłem, zabijając go na miejscu - dodał.

Badra zabrał zwłoki gada do swojej wioski i opowiedział o zdarzeniu. Mieszkańcy miejscowości nalegali, żeby zgłosił się do szpitala, ale mężczyzna udał się do uzdrowiciela, który stwierdził, że ukąszenie nie miało wpływu na jego organizm.

Indyjskie media przypomniały, że podobne przypadki zdarzały się już wcześniej. W lipcu 2019 roku w Gudźaracie 60-letni Parvat Gala Baria zmarł w wyniku ukąszenia, ale przed śmiercią ugryzł gada, zabijając go.