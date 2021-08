Jak informuje CNN, do makabrycznych wydarzeń doszło 1 sierpnia w stolicy Indii Delhi.

Zgwałcona i zamordowana

Dziewięciolatka poszła do krematorium po wodę. Tam miała zostać zgwałcona i zamordowana przez czterech mężczyzn - pracowników zakładu oraz hinduskiego księdza. Policjant Ingit Pratap Singh przekazał CNN, że po zdarzeniu duchowny zadzwonił do matki dziewczynki i powiedział, że dziewczynka zmarła porażona prądem.

Wraz z pracownikami krematorium przekonali rodziców dziecka, że angażowanie policji w sprawę byłoby kłopotliwe i skremowali ciało w ich obecności.



Protesty

Zdarzenie jednak wywołało duże poruszenie w wśród sąsiadów ofiary. Nocą na protestach zebrało się 200 mieszkańców, którzy domagali się wymierzenie sprawiedliwości. Policja aresztowała czterech mężczyzn pod zarzutem gwałtu i zabójstwa.



Także w następnych dniach setki osób gromadziły się na protestach, domagając się ukarania odpowiedzialnych za śmierć dziewczynki. Anil Kumar, jeden z protestujących, powiedział, że w mieście panuje "całkowite bezprawie". - Dziewięciolatka została zgwałcona, a administracja spała - mówił. - Chcemy jak najsurowszej kary dla oskarżonych, przykład powinien dawać rząd. Nie można lekceważyć bezpieczeństwa kobiet - dodał.



Sprawa zostanie rozpatrzona we wtorek w sądzie rejonowym, a następnie trafi do sądu przyspieszonego - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Indii.



Dziewięciolatka należała do społeczności Dalitów w Indiach, najbardziej uciskanej w hierarchii kastowej w hinduizmie.



System kastowy w Indiach

Chociaż system kastowy w Indiach został oficjalnie zniesiony w 1950 r., licząca 2000 lat hierarchia społeczna nadal istnieje. System kastowy kategoryzuje Hindusów przy urodzeniu, określając ich miejsce w społeczeństwie, to, jakie prace mogą wykonywać i kogo mogą poślubić.

Dalici - którzy według danych rządowych stanowią około 201 milionów osób z pośród 1,3 miliarda populacji Indii - są jedną z najbardziej uciskanych grup w systemie kastowym. Doświadczają oni szerzącej się dyskryminacji, przemocy seksualnej i napaści.

Według najnowszych danych indyjskiego Krajowego Biura Rejestrów Przestępczości w 2019 r. zgłoszono ponad 32 tys. przypadków gwałtów na kobietach. Jednak aktywiści uważają, że rzeczywista liczba jest znacznie wyższa, ponieważ wiele z nich ze strachu nie zgłosiło przestępstwa.

