Indie: 16-latka była gwałcona na oczach rodziny. "To była zemsta"

Świat

16-letnia dziewczyna była przez kilka dni przetrzymywana i gwałcona przez ośmiu mężczyzn - informuje "Times of India". Miało się to odbywać na oczach bliskich nastolatki. Według relacji mediów, mężczyźni "mścili się" za to, że starszy brat 16-latki uciekł z kobietą z ich rodziny.

Zdjęcie 16-latka miała być gwałcona na oczach swoich bliskich / 123RF/PICSEL