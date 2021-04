Incydent w zakładzie wzbogacania uranu w Iranie

W zakładzie wzbogacania uranu w Iranie wystąpił problem z zasilaniem. Według władz irańskich incydent nie spowodował ofiar ani skażenia.

Zdjęcie Natanz, zdj. archiwalne /DIGITALGLOBE /Getty Images

Rzecznik Irańskiej Organizacji do spraw Energii Atomowej Behrouz Kamalvandi powiedział, że ustalane są przyczyny zdarzenia.

Do incydentu doszło w podziemnym zakładzie wzbogacania uranu w pobliżu miasta Natanz. Stało się to dzień po tym, jak uruchomiono tam nowe wirówki służące do wzbogacania uranu.

W lipcu ubiegłego roku w zakładzie w pobliżu Natanz doszło do eksplozji. Według władz w Teheranie był to wymierzony w irański program nuklearny sabotaż dokonany przez terrorystów.