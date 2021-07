Hongkong: Zatrzymany miał obrazić hymn Chin. Grozi mu dziewięć lat więzienia

Świat

Ponad 6 tys. dolarów grzywny i do 9 lat więzieniu grozi mężczyźnie, który miał obrażać chiński hymn - podaje Associated Press. 40-latek został zatrzymany po tym, jak podczas oglądania transmisji z Igrzysk Olimpijskich w centrum handlowym buczał podczas odgrywania hymnu narodowego. Ponadto miał zachęcać innych do podobnego zachowania.

Zdjęcie zdjęcie ilustracyjne / VCG / Contributor / Getty Images