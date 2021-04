Holenderski Instytut Demograficzny: Imigranci, kobiety i starsi muszą więcej pracować

​Imigranci, kobiety i starsi obywatele powinni pracować więcej i dłużej, a wszystko to przez szybkie starzenie się społeczeństwa. Holenderski Instytut Demograficzny przedłożył badania na ten temat rządowi swojego kraju.

Zdjęcie Ulica Amsterdamu - holenderskiej stolicy /Rex Features/EAST NEWS /East News

Holenderski Instytut Demograficzny (NIDI) badania przeprowadził we współpracy z Niderlandzkm Urzędem Statystycznym (CBS). Wynika z nich, że do 2050 r. w Niderlandach potroi się liczba osób powyżej 80-roku życia, która wyniesie prawie trzy mln.

W nadchodzących latach wzrośnie również liczba imigrantów. Obecnie mieszka ich w Holandii około 4,2 miliona, czyli około 24 procent populacji. Ta liczba do 2050 r. może wzrosnąć nawet do 35-40 procent.

Kurczy się natomiast liczba osób pracujących. Obecny udział pracowników spadnie z 46 procent do 41-44 procent w 2050 roku. Dlatego NIDI radzi rządowi, by w sytuacji kurczącej się liczby pracujących osób i w celu utrzymania państwa opiekuńczego, podjąć konkretne kroki.

Jak aktywizować wybrane grupy do pracy? Instytut radzi

"Państwo powinno zachęcać imigrantów, kobiety oraz osoby starsze do częstszej i dłuższej pracy" czytamy w raporcie. Autorzy proponują, aby placówki opieki dla dzieci były opłacane przez państwo, przez co kobiety będą mogły częściej podejmować pracę.