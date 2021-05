Rząd proponuje, by do zmiany płci w akcie urodzenia nie była potrzeba opinia eksperta. Chce także obniżenia granicy wieku, który do tego uprawnia.

O inicjatywie legislacyjnej w sprawie ułatwienia procedury zmiany płci w akcie urodzenia rząd poinformował parlament w czwartek. Informację na ten temat opublikowano na oficjalnej stronie niderlandzkiego rządu.

Bez ograniczeń wiekowych

Jak czytamy w komunikacie, w 2018 r. 640 osób skorzystało z procedury zmiany płci w oficjalnym rejestrze. "Aby oddać sprawiedliwość emancypacji osób transpłciowych, proponuje się szereg zmian, które upraszczają całą procedurę" - informuje rząd.

Obecnie obowiązująca ustawa umożliwia zmianę płci ustalonej przy urodzeniu osobom, które ukończyły 18 lat. Potrzebna jest także opinia eksperta.

Z informacji zawartej na stronie rządowej wynika, że gabinet Marka Rutte chciałby znieść zarówno konieczność uzyskania opinii eksperta oraz ograniczenie wiekowe.

Obecnie do zmiany aktu urodzenia potrzebna jest opinia eksperta, który ma zbadać, czy rzeczywiście istnieje trwałe przekonanie o przynależności do płci przeciwnej.

"Transgender Netwerk Nederland, holenderska organizacja na rzecz różnorodności płci i COC Netherlands, uważają to za naruszenie prawa jednostek do samostanowienia" - czytamy w komunikacie.

Wniosek do sądu

Rząd proponuje zastąpienie opinii deklaracją, która będzie miała charakter dwuetapowy - pisemne zgłoszenie chęci zmiany rejestracji płci oraz potwierdzenie tego życzenia cztery do dwunastu tygodni później.

Ponadto zniesiony zostanie limit wieku, aby dzieci poniżej szesnastego roku życia również mogły wystąpić o zmianę płci. Miałoby to nastąpić poprzez złożenie wniosku do sądu.

"Granica wieku jest obniżana, ponieważ grupy interesu i niektórzy rodzice twierdzą, że część młodych ludzi już żyje przed szesnastym rokiem życia z inną płcią niż ta wyznaczona przy urodzeniu" - argumentują projektodawcy.

