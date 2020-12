W Wielkiej Brytanii krąży nowa mutacja koronawirusa. Pierwszy przypadek pojawił się również w Holandii. Rząd w Hadze wstrzymał wszystkie połączenia lotnicze z Wielką Brytanią. Opcję taką rozważa także Berlin.

Zdjęcie Holandia zawiesza loty z Wielkiej Brytanii. Taką opcję rozważają także Niemcy /UIG Diverse /East News

Po odkryciu nowego wariantu koronawirusa w Wielkiej Brytanii Holandia wstrzymała wszystkie połączenia lotnicze z Wyspami. Zakaz wszedł w życie w niedzielę, 20 grudnia, o godzinie 6:00 i ma obowiązywać wstępnie do 1 stycznia - poinformował rząd w Hadze.



Holenderski Instytut Środowiska i Zdrowia (RIVM) zalecił ograniczenie, na ile to możliwe, roznoszenia nowej odmiany koronawirusa z Wielkiej Brytanii.

Ma temu służyć ograniczenie i kontrola przepływu podróżnych. Na tej podstawie rząd podjął decyzję o zawieszeniu lotów.



Berlin: "Poważna opcja"

To także "poważna opcja" dla Berlina - podaje agencja prasowa AFP, powołując się na informacje z kręgu ministerstwa zdrowia. Dotyczy to również RPA z powodu odkrytej tam kolejnej mutacji koronawirusa.



Rzecznik prasowy niemieckiego ministerstwa zdrowia powiedział, że rozwój sytuacji w Wielkiej Brytanii jest bardzo uważnie śledzony. "Pod presją czasu" oceniane są wszystkie dostępne informacje na temat nowej mutacji. Rząd Angeli Merkel kontaktuje się w tej sprawie z europejskimi partnerami - poinformował rzecznik.



Już na początku grudnia w Holandii podczas wyrywkowej kontroli próbek w jednej z nich zidentyfikowano nową odmianę koronawirusa. Po tym jak Wielka Brytania poinformowała o nowej mutacji, przeanalizowano dalej przypadek z Holandii, sprawdzając jak mogło dojść do zakażenia i czy znane są inne przypadki.



Lockdown w Londynie i południowej Anglii

Ze względu na szybkie rozprzestrzenianie się nowego wariantu koronawirusa w Wielkiej Brytanii, rząd Borisa Johnsona wycofał planowane zniesienie restrykcji w okresie świątecznym do 30 grudnia. Londyn i inne obszary na południu Anglii już teraz są na najwyższym poziomie trójstopniowego systemu ostrzegania w Anglii. Każdy poziom związany jest z dodatkowymi obostrzeniami. Na trzecim poziomie zakazane były m.in. spotkania w zamkniętych pomieszczeniach, ale nadal wolno było chodzić do fryzjera lub na siłownie.



Teraz wprowadzono czwarty, jeszcze wyższy poziom, w którym m.in. nieczynne pozostają wszystkie sklepy (oprócz sklepów spożywczych, drogerii) i fryzjerzy. Od północy mieszkańcy Londynu i południowo-wschodniej Anglii mają obowiązek pozostać w domu. Regionów "z czwórką" nie należy odwiedzać ani z nich wyjeżdżać. Mieszkańcy mogą spotykać się tylko z maksymalnie jedną osobą z innego gospodarstwa domowego. Kto tylko może, ma pracować w domu.



Niedawno odkryty wariant koronawirusa VUI2020/12/01 jest nawet o 70 procent bardziej zaraźliwy niż pierwotna odmiana - powiedział premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Dodał jednak, że nie ma dowodów na to, by szczepionki były w tym przypadku mniej skuteczne.



(AFP, DPA/dom)