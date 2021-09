Holandia. Opiekunka molestowała seksualnie dziewczynki. "Rodzice byli zszokowani"

W Holandii aresztowano 52-letnią opiekunkę, która molestowała seksualnie dzieci w wieku od jednego do sześciu lat. Kobiecie udowodniono czyny lubieżne w stosunku do co najmniej siedmiu dziewczynek.

Zdjęcie zdjęcie ilustracyjne / Alexas_Fotos / pixabay.com