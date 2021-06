Holandia. Nastolatkowie przemalowali pistolety na wodę i mierzyli do ludzi

Sceny jak z kryminału rozegrały się w spokojnym 70-tysięcznym mieście Gouda w Holandii. Policja dostała tam zgłoszenie o grupie nastolatków, mierzących z pistoletów do przechodniów. Na szczęście okazało się, że były to pistolety na wodę, pomalowane na czarno. Policja przestrzega jednak, że gdyby nastolatkowie nie stosowali się do procedur, wszystko mogło skończyć się tragicznie.

Zdjęcie Policja dostała zgłoszenie, że grupa nastolatków mierzy z broni palnej do przechodniów /